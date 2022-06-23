انت الان تتابع خبر لغط كبير حول قرار تحديد النسل... والوزارة توضح!‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أثار قرار تحديد النسل لغطا كبيرا داخل العديد من وسائل التواصل الاجتماعي.. لتنفي وزارة التخطيط الامر جملة وتفصيلا ،، مبينة بان القرار عائد للمواطن العراقي .

لا تحديد للنسل ..تصريحات أدلت بها وزارة التخطيط .. مبينة بان خيار الانجاب يعود للمواطن العراقي .. المحكوم اصلا بعادات وتقاليد تبيح له زيادة عدد أفراد أسرته



ومن دون أبسط فرصة للعيش الكريم..يفتح الطفل العراقي عينه على الحياة هنا ،، بلا خدمات ولا بنى تحتية ولا حتى رعاية صحية وتعليمية ترتقي لابسط الدول المجاورة

ويتوقع مختصون ارتفاع أعداد العراقيين لـثمانين مليونا في العام الفين وخمسين .. في ظل تراجع الوضع الاقتصادي وازدياد الأزمات كشحة المياه وانقطاع الكهرباء وازمة السكن التي تحتاج اصلا حلا واقعيا وسريعا اليوم قبل غد.