كتلة الديمقراطي الكردستاني تستبق الجلسة 'الطارئة' باجتماع داخل البرلمان - عاجل

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "كتلة الديمقراطي الكردستاني عقدت اجتماعاً داخل مقر الكتلة، لمناقشة الوضع السياسي وجلسة البرلمان المقررة اليوم".

ومن المقرر أن تُعقد جلسة استثنائية طارئة اليوم، لتأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين، ومناقشة القصف التركي، وفق ما قالته مصادر سياسية.

