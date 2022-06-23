انت الان تتابع خبر كتلة الديمقراطي الكردستاني تستبق الجلسة 'الطارئة' باجتماع داخل البرلمان - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
عقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، اجتماعاً داخل مقرها في مجلس النواب، قبيل الجلسة الطارئة المقرر عقدها اليوم.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "كتلة الديمقراطي الكردستاني عقدت اجتماعاً داخل مقر الكتلة، لمناقشة الوضع السياسي وجلسة البرلمان المقررة اليوم".
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استثنائية طارئة اليوم، لتأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين، ومناقشة القصف التركي، وفق ما قالته مصادر سياسية.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استثنائية طارئة اليوم، لتأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين، ومناقشة القصف التركي، وفق ما قالته مصادر سياسية.