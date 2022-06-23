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نائب: تقليل حصص العراق المائية 'حرب اقتصادية'.. هذا ما سنفعله

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، رفيق الصالحي، اليوم الخميس، أن تقليل حصص العراق المائية من قبل دول الجوار هي حرب اقتصادية، مشيراً إلى أن العراق مقبل على أزمة مائية بسبب تلك التصرفات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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