انت الان تتابع خبر نائب: تقليل حصص العراق المائية 'حرب اقتصادية'.. هذا ما سنفعله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، رفيق الصالحي، اليوم الخميس، أن تقليل حصص العراق المائية من قبل دول الجوار هي حرب اقتصادية، مشيراً إلى أن العراق مقبل على أزمة مائية بسبب تلك التصرفات.

