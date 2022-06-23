'الصورة ضبابية'.. نائب يكشف آخر مستجدات 'الجلسة الطارئة' – عاجل

وقال العبد ربه في حديث لـ الخليج 365، إن "الصورة ما زالت ضبابية بشأن عقد جلسة اليوم، وبانتظار حسم بعض القوى السياسية موقفها من دخول الجلسة من عدمه".

وأضاف قائلاً: "في حال عدم انعقاد الجلسة اليوم، فسيتم تأجيلها الى ما بعد عطلة التشريعية".



ومن المقرر أن تُعقد جلسة استثنائية طارئة اليوم، لتأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين، ومناقشة القصف التركي، وفق ما قالته مصادر سياسية.