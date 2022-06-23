سواريز لبرشلونة: لدي عروض أخرى

ورحل سواريز عن صفوف أتلتيكو مدريد، بعد موسمين قضاهما بقميص الروخي بلانكوس، وأصبح لاعبًا حرًا في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن بمجرد علم برشلونة أن سواريز سيرحل عن الأتلتي، تم التواصل معه لضمه في الموسم المقبل.



لكن تم إخباره بأنه يجب عليه الانتظار حتى آب المقبل، لأن الأولوية حاليا للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة أن سواريز، الذي حضر مؤخرًا حفل زفاف جوردي ألبا، والتقى زملاءه السابقين في برشلونة، قدر عرض النادي الكتالوني، لكنه كان واضحًا بأن لديه عروضًا أخرى في الوقت الحالي.

وتلقى سواريز عروضا بالفعل من إشبيلية وفياريال وريفر بليت الأرجنتيني، لذا أخبر إدارة البارسا بأنه لا يمكن الانتظار طويلا، وعدم الرد على الأندية التي تطلب خدماته.

