اجتماع في مقر 'السيادة' يؤكد على دعم العملية السياسية

بغداد - ياسين صفوان - أكد اجتماع عقد في مقر تحالف السيادة، اليوم الأربعاء، على دعم العملية السياسية والمطالبة بحقوق المحافظات المحررة.

وقال بيان للتحالف، إنه "تم عقد اجتماع تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وقيادات التحالف في مقر تحالف السيادة ببغداد لمناقشة اخر المستجدات على الساحة السياسية وضرورة الخروج بموقف موحد ازاء العملية السياسية".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على دعم العملية السياسية وتأكيد المطالبة بحقوق المحافظات المحررة وجماهيرها في أي حراك قادم".