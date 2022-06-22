انت الان تتابع خبر انتشال جثة مجهولة الهوية من نهر دجلة جنوبي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانتشال جثة مجهولة الهوية من داخل نهر دجلة في جانب الكرخ جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم انتشال جثة شخص مجهول الهويه "متفسخه" من داخل نهر دجله في جانب الكرخ قرب جسر الدوره جنوبي بغداد".
واضاف انه "تم انتشالها من قبل ضابط المنطقة"، موضحا ان "الجثة لم يتبين عليها اثار شدة خارجية".
واضاف انه "تم انتشالها من قبل ضابط المنطقة"، موضحا ان "الجثة لم يتبين عليها اثار شدة خارجية".