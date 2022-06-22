انتشال جثة مجهولة الهوية من نهر دجلة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم انتشال جثة شخص مجهول الهويه "متفسخه" من داخل نهر دجله في جانب الكرخ قرب جسر الدوره جنوبي بغداد".

واضاف انه "تم انتشالها من قبل ضابط المنطقة"، موضحا ان "الجثة لم يتبين عليها اثار شدة خارجية".

