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بعد 'شدة التضخم'.. حديث أمريكي عن 'مفاجآت أخرى'

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بغداد - ياسين صفوان - أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، بأن شدة التضخم فاجأت بشكل واضح السلطات النقدية، محذراً من احتمال حدوث مفاجآت أخرى.
وأكد باول في خطاب أمام الكونغرس أن الاقتصاد الأميركي قوي بدرجة كافية وقادر على مواجهة تلك التحديات.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، إن الركود ليس حتميا، وأنه واثق من أن الولايات المتحدة ستتغلب على التضخم.


وكان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع في مايو بنسبة 8.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ 1981.

وشدد بأول، في وقت سابق من الشهر الحالي، على أهمية الدولار في التمويل العالمي.

كما تحدث عن التغييرات القادمة في النظام المالي العالمي، بما في ذلك استخدام . مثل "فيد ناو"، وهي خدمة من المتوقع أن تبدأ عبر الإنترنت عام 2023.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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