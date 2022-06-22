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انت الان تتابع خبر ضحية وعشرة مصابين بحادث 'مأساوي' في السماوة (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، وفاة شخص وإصابة 10 آخرين؛ جراء حادث سير "مأساوي" في محافظة المثنى.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق السماوة السريع".
وبينت، أن "أسباب الحادث هو القيادة بسرعة شديدة من صاحب المركبة الأولى نوع سكانيا حمل (سليمانية) مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وأنحرافها إلى الإتجاه المعاكس واصطدامه بالمركبة الثانية".
وأشارت إلى أن الحادث أدى إلى وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.
وبينت، أن "أسباب الحادث هو القيادة بسرعة شديدة من صاحب المركبة الأولى نوع سكانيا حمل (سليمانية) مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وأنحرافها إلى الإتجاه المعاكس واصطدامه بالمركبة الثانية".
وأشارت إلى أن الحادث أدى إلى وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.