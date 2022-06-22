ضحية وعشرة مصابين بحادث 'مأساوي' في السماوة (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق السماوة السريع".

وبينت، أن "أسباب الحادث هو القيادة بسرعة شديدة من صاحب المركبة الأولى نوع سكانيا حمل (سليمانية) مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وأنحرافها إلى الإتجاه المعاكس واصطدامه بالمركبة الثانية".



وأشارت إلى أن الحادث أدى إلى وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.