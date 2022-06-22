مباحثات جديدة بين العراق واستراليا

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، إذ شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تنامياً في مجالات عدّة، يأتي في مقدمتها الأمن والاقتصاد والاستثمار فضلاً عن قطاعي الطاقة والتعليم".وأكّد الكاظمي، على "أهمية تعزيز التعاون المشترك، وبما يعكس مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها قدماً على مختلف المستويات والصعد، مشيداً بدور أستراليا في الحرب ضد الإرهاب، وجهودها في دعم الأجهزة الأمنية في مجالي المشورة والتدريب، وفي إعمار المناطق المحررة".

من جانبه، أكّد ألبانيز، على "دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، والتطلّع الى تنمية التعاون الثنائي، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

