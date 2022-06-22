انت الان تتابع خبر تشكيل الحكومة... الاطار التنسيقي على خطّ المفاوضات الجدية‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعقد قوى الاطار التنسيقي اجتماعا مهما الخميس لبحث توزيع المقاعد الوزارية في وقت قدم فيه تحالف السيادة ورقة تفاوضية للمشاركة في الحكومة المقبلة.

بعد تحديد الخميس المقبل جلسة استثنائية لمجلس النواب لتأدية اليمين الدستورية لبدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين ، دخل الاطار التنسيقي مع حلفاءه مرحلة المفاوضات الجدية لكسب اقطاب التحالف الثلاثي الذي تفكك بعد انسحاب التيار الصدري.

وفي التفصيل حيث تعتزم قوى الاطار عقب جلسة البرلمان الخميس عقد اجتماع لمناقشة تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية وفقا للعرف السياسي المتبع الى جانب الثقل النيابي فضلا عن الاتفاق على شخصية لها وزنها السياسي إلى جانب خبرتها في العمل السياسي ومقبوليتها لدى زعيم التيار الصدري لتولي منصب رئاسة الحكومة بحسب مصادر من داخل الاطار

هذه المصادر ذكرت بحسب المعطيات فإن للمكون الشيعي اثني عشر وزارة ستكون حصة ائتلاف دولة القانون اربع وزارات وذات الشيء بالنسبة لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري ، فيما ستذهب حقيبتان وزاريتان الى تحالف عطاء بزعامة فالح الفياض وسيحصل تحالف قوى الدولة على وزارة واحدة كما سيحصل تحالف النهج على حقيبة وزارية واحدة.

تأتي هذه التطورات في وقت طرح تحالف السيادة ورقة تفاوضية من اجل المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة تتضمن بناء دولة مؤسسات حقيقية وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وبناء المحافظات.