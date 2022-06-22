انت الان تتابع خبر القبض على متهمين اثنين قتلا صيدلانياً في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- البصرة
أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين نفذا جريمة قتل بحق مواطن يعمل صيدلانياً.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين أقدما على قتل مواطن يعمل صيدلانياً في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي إثر خلاف شخصي".
وأشار البيان إلى أن "الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها بحق المتهمين وإحالتهما الى الجهات المختصة".