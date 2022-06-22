القبض على متهمين اثنين قتلا صيدلانياً في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين أقدما على قتل مواطن يعمل صيدلانياً في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي إثر خلاف شخصي".

وأشار البيان إلى أن "الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها بحق المتهمين وإحالتهما الى الجهات المختصة".

