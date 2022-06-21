رفع أكثر من ألف مقذوف حربي جنوبي العراق (صورة)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها قامت "بمعالجة ورفع مقذوفات عدد ( ١٢٨٢ ) قذيفة مدفع وقنابل هاون من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية، خارج مركز المحافظة".

وأضافت، أنه "تم إيداعها في الغرفة الحصينة لحين تسليمها لاحقاً إلى مديرية الهندسة العسكرية؛ لغرض إتلافها من قبلهم اصولياً".