الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

رفع أكثر من ألف مقذوف حربي جنوبي العراق (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر رفع أكثر من ألف مقذوف حربي جنوبي العراق (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، رفع أكثر من ألف مقذوف حربي من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها قامت "بمعالجة ورفع مقذوفات عدد ( ١٢٨٢ ) قذيفة مدفع وقنابل هاون من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية، خارج مركز المحافظة".

وأضافت، أنه "تم إيداعها في الغرفة الحصينة لحين تسليمها لاحقاً إلى مديرية الهندسة العسكرية؛ لغرض إتلافها من قبلهم اصولياً".

ExtImage-1183768-220787408.jpg
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا