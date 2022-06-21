انت الان تتابع خبر المرور توضح آلية إصدار إجازات القيادة الدولية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، آلية إصدار إجازات السوق الدولية.
وقالت المديرية في مقطع مصور، ورد لـ الخليج 365، إن "آلية الحصول على إجازة السوق الدولية تكون عبر مديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب الدولي، إذ تصدر من شعبة الإجازات".
وأضافت، أنه "عند إصدار هذه النوع من الإجازة فلابد من أن يكون المتقدم حاصل على إجازة القيادة المحلية، ولديه جواز سفر، مع صور ودفع رسم قيمته 62 ألف دينار عراقي".