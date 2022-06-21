المرور توضح آلية إصدار إجازات القيادة الدولية

وقالت المديرية في مقطع مصور، ورد لـ الخليج 365، إن "آلية الحصول على إجازة السوق الدولية تكون عبر مديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب الدولي، إذ تصدر من شعبة الإجازات".

وأضافت، أنه "عند إصدار هذه النوع من الإجازة فلابد من أن يكون المتقدم حاصل على إجازة القيادة المحلية، ولديه جواز سفر، مع صور ودفع رسم قيمته 62 ألف دينار عراقي".