البحرية الامريكية تطلق عيارات تحذيرية ضد زوارق ايرانية

وقالت البحرية، في بيان صادر عن مقر الأسطول الخامس في البحرين، إنّ "الزوارق الإيرانية حاولت الاقتراب، الاثنين، "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" من السفينتين اللتين كانتا تقومان بدورية روتينية".

واضافت أنّ "أحد الزوارق اقترب "بسرعة عالية وبشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعدما أصدرت سفينة الدورية الأميركية إشارات تحذير مسموعة"، وبعدها إشارة ضوئية تحذيرية أخرى، في حادث استمر ساعة".



وغالبا ما تشهد منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية حوادث مماثلة بين الزوارق الإيرانية والبحرية الأمريكية، وتعرّض عدد من السفن التجارية وناقلات النفط لهجمات وعمليات احتجاز في الأعوام الأخيرة على وقع التصعيد بين طهران وواشنطن.

واتهمت واشنطن، التي يتخذ أسطولها الخامس من البحرين مقرا، "طهران بالقيام بأعمال "عدائية" في الخليج".

