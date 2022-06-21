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القيثارة الخضراء يجدد عقد 'الفدائي'

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-21 | 15:56

القيثارة الخضراء يجدد عقد

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أكد نادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه الدولي سعد ناطق، لمدة موسم آخر.
وقال الشرطة، في بيان مقتضب: "تم التجديد للمدافع سعد ناطق، لتمثيل الفريق للموسم المقبل".

وكان مدافع المنتخب العراقي سعد ناطق الملقب بـ"الفدائي"، قد تلقى عدة عروض احترافية أبرزها من "الأهلي المصري والأهلي السعودي إلى جانب أندية قطرية".


وأكدت إدارة الشرطة تمسكها بخدمات الجهاز الفني المساعد للمدرب المصري مؤمن سليمان، حيث تم تجديد عقود المساعدين أحمد صلاح وحسين عبد الواحد، ومدرب اللياقة البدنية مازن عبد الستار ومدرب حراس المرمى أحمد عبد السلام.

يذكر أن نادي الشرطة أعلن مؤخرا تمديد عقد مدربه المصري مؤمن سليمان، بعد النجاح في التتويج بلقب الدوري الممتاز.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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