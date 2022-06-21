القيثارة الخضراء يجدد عقد 'الفدائي'

وقال الشرطة، في بيان مقتضب: "تم التجديد للمدافع سعد ناطق، لتمثيل الفريق للموسم المقبل".

وكان مدافع المنتخب العراقي سعد ناطق الملقب بـ"الفدائي"، قد تلقى عدة عروض احترافية أبرزها من "الأهلي المصري والأهلي السعودي إلى جانب أندية قطرية".



وأكدت إدارة الشرطة تمسكها بخدمات الجهاز الفني المساعد للمدرب المصري مؤمن سليمان، حيث تم تجديد عقود المساعدين أحمد صلاح وحسين عبد الواحد، ومدرب اللياقة البدنية مازن عبد الستار ومدرب حراس المرمى أحمد عبد السلام.

يذكر أن نادي الشرطة أعلن مؤخرا تمديد عقد مدربه المصري مؤمن سليمان، بعد النجاح في التتويج بلقب الدوري الممتاز.

