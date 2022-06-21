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الفتح يكشف عن 'نوايا خالصة' لإقناع الكتلة الصدرية بالمشاركة في الحكومة المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة

كشف القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الثلاثاء، عن رؤية التحالف في شكل الحكومة المقبلة والمشاركين فيها، فيما أكد أن الفتح يسعى بنوايا خالصة من أجل إقناع التيار الصدري في المشاركة بالحكومة المقبلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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