انت الان تتابع خبر الفتح يكشف عن 'نوايا خالصة' لإقناع الكتلة الصدرية بالمشاركة في الحكومة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة

كشف القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الثلاثاء، عن رؤية التحالف في شكل الحكومة المقبلة والمشاركين فيها، فيما أكد أن الفتح يسعى بنوايا خالصة من أجل إقناع التيار الصدري في المشاركة بالحكومة المقبلة.

