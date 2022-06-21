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نجم ريال مدريد على طاولة إنتر ميلان وروما

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-21 | 12:17

نجم ريال مدريد على طاولة إنتر ميلان وروما

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الخليج 365 - رياضة

حصل أحد اللاعبين البارزين في خط دفاع ريال مدريد على عروض للرحيل إلى هذا الصيف.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، حصل على عرضين من إنتر ميلان وروما خلال الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد ناتشو مع النادي الملكي في صيف 2023، وهناك شكوك كبيرة حول استمراره في "سانتياجو برنابيو" بعد نهاية عقده.


ومن الصعب أن يشارك ناتشو بانتظام في المباريات خلال الموسم المقبل، عقب تعاقد ريال مدريد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر، قادما من ، عبر صفقة مجانية.

وشارك ناتشو مع ريال مدريد في 42 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وأحرز 3 أهداف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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