نجم ريال مدريد على طاولة إنتر ميلان وروما

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، حصل على عرضين من إنتر ميلان وروما خلال الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد ناتشو مع النادي الملكي في صيف 2023، وهناك شكوك كبيرة حول استمراره في "سانتياجو برنابيو" بعد نهاية عقده.



ومن الصعب أن يشارك ناتشو بانتظام في المباريات خلال الموسم المقبل، عقب تعاقد ريال مدريد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر، قادما من تشيلسي ، عبر صفقة مجانية.

وشارك ناتشو مع ريال مدريد في 42 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وأحرز 3 أهداف.

