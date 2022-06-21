دينا تحقق إنجازًا غير مسبوق في الحساب الذهني... والحكومة غير مهتمة ‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - بعد حصولهم على المراكز الاولى في مسابقة الحساب الذهني طالب ذوي الأطفال المشاركين بالمسابقة بضرورة تقديم الدعم والاسناد لهذه العقول العراقية لتقديم الأفضل خلال الفترة القادمة.

بمشاركةِ أكثرَ من ألفي متسابقٍ وتسعَ عشرةَ دولةً في مسابقةِ الحسابِ الذهني التي أقيمت في مِصر، حققت الطفلة ُ دينا محمد من محافظةِ كربلاءَ المقدسةِ أنجازا غيرَ مسبوق، بعدَ حصولِها على المركزِ الأولِ في المسابقة.



ولم تبادرْ الجهاتُ الحكومية ُ بالاهتمامِ وتقديمِ الدعمِ اللازمِ للطفلةِ دينا التي أثبتت رجاحةَ عقليةِ الطفلِ العراقي وحققت إنجازا مميزا في المحافلِ الدوليةِ، بحسب والدتِها.