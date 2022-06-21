انت الان تتابع خبر مشروع وزارة الإسكان يعود للواجهة.. تحقيق جديد من النزاهة بشأن 'هدر المال' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، إن "فريقا من تحقيقات النزاهة زار وزارة الاعمار والإسكان للتحقيق في شبهات هدر بالمال العام بعقد مجاري الموصل".

وأكد مختصون للسومرية نيوز، أن "المشروع لا تتجاوز قيمته الـ300 مليار، مؤكدين أنه قبل عام تم ارجاع العقد من قبل لجنة إحالة العقود".



وفي وقت سابق، كشفت وزارة الإعمار والإسكان، تفاصيل جديدة بشأن مشروع مجاري الموصل.

وقال وكيل وزير الإعمار والإسكان، يلماز النجار للسومرية نيوز، إن "مشروع مجاري الموصل، تم إيقافه في عام 2021 بسبب غلاء المواد".

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن هدر بالمال العام بمشروع مجاري الموصل في محافظة نينوى.

وذكرت المصادر للسومرية نيوز، ان "مشروع مجاري الموصل شهد هدراً بالمال الذي سوف من المؤكد تهدر 300 مليار منه لاغراض خاصة، علما أن المشروع توقف اكثر من مرة".



وفي وقت سابق، قال النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري في تغريدة على "تويتر": "تعد صفقة فساد مجاري الجانب الايمن لمدينة الموصل بقيمة 600 مليار دينار ‏اكبر صفقة فساد لعام 2021".

وأضاف: "يجب على القضاء والنزاهة التحرك لايقافها والتحقيق مع مديرية مجاري نينوى ومحافظة نينوى ووزارتي التخطيط والاسكان الاعمار"، مشيراً الى أن "مسؤولاً كبيراً سابقاً ومعروفاً يقف خلف هذه الصفقة".