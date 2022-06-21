رئيس الجمهورية والتيار المدني الديمقراطي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وفد التيار المدني الديمقراطي مستجدات الاوضاع السياسية.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد التيار المدني الديمقراطي، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي في البلاد".



وبحسب البيان، "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل التحديات التي تواجه العراق، وضرورة رصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع لمجابهة التحديات وتلبية الاستحقاقات بمسؤولية وطنية، وأن تكون مصالح المواطنين وتطلعاتهم واحتياجاتهم هي مسار العمل، إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخ مبدأ سيادة الدولة".