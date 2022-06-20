قتيل و8 مصابين بإطلاق نار في نيويورك

وأوضحت الشرطة أن من بين المصابين 6 رجال وسيدتين، مشيرة إلى أن إطلاق النار استهدف جمعا من الناس كانوا على ممر للمشاة عقب انتهائهم من حضور سهرة، بوقت متأخر مساء الأحد.

وأشارت إلى أن القتيل يبلغ من العمر 21 عاما، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تم العثور على مسدس في محيط الحادث، بينما لم تتمكن الشرطة من اعتقال أي شخص مشتبه به.

وشهدت الولايات المتحدة، على مدار الأسابيع الأخيرة، عدة حوادث إطلاق نار ناتجة، وحسب منظمة تتبع الهجمات المسلحة Gun Violence Archive، وقع ما لا يقل عن 255 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة هذا العام.

