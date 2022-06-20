المغرب يفوز على الكويت في افتتاح كأس العرب للصالات

وأحرز أهداف المباراة للمغرب: إدريس الرايس، بواقع سوبر هاتريك "4 أهداف"، ويوسف جواد، وعبد اللطيف فاتي.

في المقابل، سجل للكويت عبد الرحمن الطويل "ثنائية"، وعبد اللطيف العباسي، وصالح الفاضل.

وتقدم المنتخب المغربي حامل اللقب بهدف مبكر، في الدقائق الأولى، عبر إدريس الرايس.



ومن تسديدة بعيدة المدى، أدرك لاعب الكويت عبد الرحمن الطويل هدف التعادل .

وفي الشوط الثاني زادت الإثارة، حيث وصل المنتخب المغربي بنتيجة المباراة إلى (4-2)، عبر إدريس الفيني ويوسف جواد.

ورد المنتخب الكويت بهدفي التعادل، عن طريق عبد الرحمن الطويل وصالح الفاضل.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، نجح أسود الأطلس في استغلال أخطاء العمق الدفاعي للأزرق، ليضيفوا هدفين متتاليين، وتنتهي المباراة بنتيجة (6/4).