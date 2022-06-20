بالفيديو: فنانة مصرية شهيرة تتعثر على المسرح

تعثّرت أمينة على المسرح بعدما علقت رجلها في فتحة موجودة في خشبة المسرح ما أدى إلى سقوطها ومسارعة أعضاء فرقتها الموسيقية إلى مساعدتها.

وآخر أعمال أمينة هو أغنية “صباحو” وهي من كلمات وليد رياض وألحان وليد سمارة.



وتندرج هذه الأغنية في مجموعتها الغنائية “تجار السعادة” التي ضمّت الأغاني التالية: “صحاب فاشوش” و”النفسية تعبانة” و”الحكاية في كلمتين”و”تجار السعادة”.

يذكر أن أمينة هي أيضًا ممثلة إذ تخرجت من أكاديمية الفنون قسم (تمثيل وإخراج). وعندما كانت طالبة شاركت في عروض مسرحية عديدة. أمّا مشوارها الغنائي فبدأ بالصدفة حين قامت بالغناء في أحدى المراكب السياحية وسمعها الشاعر أحمد شتا والذي بدوره قام بتقديمها إلى المنتج طارق عبدالله الذي ضمها مع أخرين إلى ألبوم (هاي كوالتي 7).

واسمها الحقيقي وفاء محمد نعيم لكنها عام 1999 فضلت اختيار اسم (أمينة) حين أشتركت في المسابقة التي أجرتها شركة (هاي كوالتي) لاختيار أصوات جديدة. فقيل لها إن إسمها ثقيل يلائم التمثيل، لكن ليس الغناء.

ونظرًا الى أن جدتها اسمها أمينة، ولتطابق صوتها مع صوت الفنانة الجزائرية أمينة الفخري، إختاروا لها هذا الاسم.

