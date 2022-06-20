تدمير أوكار لداعش الإرهابي في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تدمير أوكار لداعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.



وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللواء الاول في فرقة الرد السريع وقسم استخبارات الفرقة بالتعاون والتنسيق مع طيران الجيش العراقي نفذوا عملية واسعة في وادي المحاسن غربي قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان، ان "العملية أسفرت عن تدمير 6 أوكار لعصابات داعش الاجرامية وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة".