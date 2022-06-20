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رسمياً.. ريال مدريد يعلن ضم أنطونيو روديجر

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 –
أعلن ريال مدريد رسميا ضم الألماني أنطونيو روديجر، قادما من ، بعد خضوعه للفحص الطبي، صباح اليوم الاثنين، قبل توقيع عقود انتقاله إلى الميرنغي.

وينتهي عقد روديجر مع تشيلسي في الـ30 من يونيو/حزيران الجاري، حيث انتقل إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.

 

وكان برنامج "الشيرنغيتو" الشهير، نشر فيديو وصول روديجر إلى مقر النادي لإجراء الكشف الطبي، والتوقيع على القمصان لبعض المشجعين.

 

وكان ريال مدريد أعلن منذ أسابيع، التوصل إلى اتفاق مع روديجر بشأن الانتقال إلى الملكي لمدة 4 مواسم.

 

ورحل روديجر، البالغ 29 عاما، عن صفوف البلوز بعد 5 مواسم بقميص الفريق اللندني الذي انضم إليه قادما من روما الإيطالي.

 

وكان روديجر هدفا للعديد من الأندية، من بينها بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، بالإضافة إلى ، قبل أن يقرر الانتقال إلى ريال مدريد.

 

وبدأ الألماني البالغ 29 عاما مسيرته مع بروسيا دورتموند للشباب ثم شتوتغارت للشباب ومنه للفريق الأول.

 

وقضى موسمين بقميص روما الإيطالي بين 2015 و2017 قبل الانتقال لصفوف تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.

 

وخاض المدافع الألماني الموسم الجاري 54 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

 

ومنذ انتقاله لصفوف تشيلسي في 2017 خاض 203 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 7.

وحاز 5 ألقاب، والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

 

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق رحيل مارسيلو وغاريث بيل وإيسكو عن صفوفه بعد نهاية تعاقدهم مع الفريق.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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