حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب: محبتك جنون(صورة)

بغداد - ياسين صفوان - اثار الفنان المصري حسام حبيب تفاعل الجمهور بشكل واسع مع احدث ما نشره عبر صفحته الخاصة على انستغرام، وذلك لعلاقته بزوجته السابقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.



وفي التفاصيل، فقد لفت انتباه المتابعين نشر حسام عبر خاصية القصص المصورة مقطع من اغنية "محبتك جنون" للفنان المصري مدحت صالح، وهو الامر الذي ربطه الكثيرين بإنفصاله عن شيرين، مؤكدين انه اراد من خلالها التعبير عن اشتياقه لها.