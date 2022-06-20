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حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب: محبتك جنون(صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - اثار الفنان المصري حسام حبيب تفاعل الجمهور بشكل واسع مع احدث ما نشره عبر صفحته الخاصة على انستغرام، وذلك لعلاقته بزوجته السابقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وفي التفاصيل، فقد لفت انتباه المتابعين نشر حسام عبر خاصية القصص المصورة مقطع من اغنية "محبتك جنون" للفنان المصري مدحت صالح، وهو الامر الذي ربطه الكثيرين بإنفصاله عن شيرين، مؤكدين انه اراد من خلالها التعبير عن اشتياقه لها.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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