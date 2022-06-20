مجلس القضاء الأعلى يشارك بمؤتمر إقليمي يخص حرية التعبير عن الرأي

وذكر ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي حاتم جبار عودة خلال حديثه اثناء المؤتمر، أن "مجلس القضاء الاعلى يدافع عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين، لكنه أكد على أن الاساءة والتشهير لاتعد تعبير عن حرية الرأي حيث يجب التمييز بين ذلك، وهذا ما معمول به في جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر".وذكر بيان القضاء، أن ممثل المجلس "استعرض التجربة العراقية في هذا المجال بوصفها من التجارب النموذجية ودور مجلس القضاء الاعلى في تعزيز حرية التعبير عن الرأي"، موضحا "موقف العراق ومجلس القضاء الاعلى على وجه الخصوص في مجال حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين".

وأشار عودة إلى أن "المجلس قدم ويقدم كافة المتطلبات القانونية التي تضمن حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين من خلال الاعمامات الموجهة الى رئاسات المناطق الاستئنافية كافة والمتضمن التأكيد على مراعاة احكام المادة (38/ فقرة ثانيا) من الدستور العراقي التي تنص على حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر فضلا عن ضرورة التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين".



وأضاف البيان، أن "القائمين على هذا المؤتمر أشادوا بدور مجلس القضاء الاعلى وايضاح موقف العراق بأجهزته المعنية في مجال حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين وبالتجربة العراقية في هذا الشأن".