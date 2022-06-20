تسجيل أول إصابة بجدري القردة في لبنان

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الحالة المصابة، وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية"، مشيرةً إلى أنها "تتابع تحديد المخالطين المقربين".

وأشارت إلى أن "مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل الى الانسان، إما من الحيوان الى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض او القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الافريقية جنوب الصحراء ( نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى) او من انسان الى انسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، العلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة".



وطلبت الوزارة "اتخاذ إجراءات الوقاية المتمثلة بالتزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول التي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية".