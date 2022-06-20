مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.





وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية، والتي تبدأ من خمسة ملايين وحتى ٥٠ مليوناً بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".



وأضاف البيان، أن "التقديم يكون على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن "الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

