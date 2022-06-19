انت الان تتابع خبر خامنئي: الأزمة الأوكرانية مخطط غربي لتوسيع حلف الناتو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم الاحد، أن الأزمة الأوكرانية ناجمة عن المخطط الغربي لتوسيع حلف الناتو، في إطار طموحات الحلف التوسعية.