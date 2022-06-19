اربيل تعلن عن تسجيل حالات جديدة بالكوليرا وتتخذ اجراءات عاجلة

وقال خوشناو في بيان ورد لـ الخليج 365: "سجلنا 4 حالات اصابة بمرض الكوليرا في اربيل وهناك 5 حالات مشتبه بها".

وأضاف انه "تم تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الكوليرا وتهيئة المستشفيات لاستقبال الاصابات وتأمين جميع المستلزمات الطبية الضرورية".



وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاحد، عن تسجيل 13 اصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات (كركوك، المثنى، السليمانية).