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انت الان تتابع خبر جوائز مالية ضخمة للاعبي الاولمبي السعودي بعد التتويج بكأس اسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-19 | 19:44
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أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاحد، عن صرف مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب بالمنتخب السعودي الأولمبي، بعد التتويج بكأس آسيا تحت 23 عاما.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على "تويتر": "وجه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عاما)، ومدربهم الوطني، بعد تحقيقهم كأس آسيا 2022".
وأحرز المنتخب السعودي اللقب الآسيوي، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية للنسخة الخامسة من البطولة، بثنائية نظيفة.
وأحرز المنتخب السعودي اللقب الآسيوي، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية للنسخة الخامسة من البطولة، بثنائية نظيفة.
المحرر: سعد أحمد