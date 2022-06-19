الإعلام الأمني: حملة تشويه ممنهجة تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "ترفض الشائعات المغرضة، وحملة التشويه الممنهجة التي تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية مؤخراً، وهي امتداد لحملات سابقة لطالما اعيد انتاجها في محاولة لخلط الاوراق بالاعتماد على معلومات مضللة ومجهولة المصدر".واعتبرت هذه الحملات وغيرها، "جزءاً لا يتجزأ من المساعي للنيل من الدولة ومؤسساتها الأمنية، وذلك بغرض التأثير على الإنجازات الكبيرة التي تحققها هذه الأجهزة في مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة".

واهابت الخلية، بوسائل الاعلام الوطنية، "عدم تداول معلومات تخص القوى الامنية استناداً الى تقارير خارجية مضللة تفتقر الى المصداقية، او حملات الكترونية ممنهجة تستهدف أمن المواطنين، وذلك حفاظاً على استقرار البلد وأمنه".

