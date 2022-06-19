الكتلة الصدرية تعلق بعد صدور الأوامر الإدارية بإنهاء عضوية نوابها

بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، اليوم الأحد، على صدور الأوامر الإدارية بإنهاء عضوية نواب الكتلة المستقيلين من البرلمان.

ونشر العذاري تغريدة عبر موقع تويتر تابعتها الخليج 365، جاء في نصها: " بعد ان تم الأمر ولله الحمد عليكم بهذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم ((وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓاْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا)) صدق الله العلي العظيم".

