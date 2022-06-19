الكتلة الصدرية تعلق على أزمة المياه وتوجه دعوة للحكومة

وقال العميري في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك مطالبة سابقة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمتابعة قضية المياه في منطقة نهر آل ابراهم في سيد دخيل بمحافظة ذي قار وتعرضه للجفاف وقلة الزراعة وكان لنا زيارات الى المنطقة ومخاطبات لوزارة الموارد المائية وطرح الموضوع للنقاش داخل مجلس الوزراء لكن ازمة المياه هي ازمة شاملة في كل مناطق العراق واعتقد انه وضع سياسي اكثر من كونه نقص بالموارد المائية".وبين، أن "المنبع الرئيسي للمياه يأتي من تركيا بنسبة 60% ومن ايران بنسبة 20% وبالتالي فإن هنالك ضرورة لتحركات من الحكومة العراقية واتخاذ دوراً قوياً في متابعة الأمر والدفاع عن حصص العراق المائية".

واضاف العميري، ان "هنالك ضرر كبير للمساحات الزراعية خصوصا في محافظة ذي قار تتجاوز النصف نتيجة شحة المياه والتي انعكست بشكل مباشر على الواقع المعيشي والحياتي للمواطنين وادت الى حالات هجرة للبحث عن الأعمال بعد تعرض الزراعة لهذا الضرر وهو ما ينعكس مستقبلا على قدرة الحكومة في توفير فرص عمل لتلك الطبقات التي فقدت عملها بالزراعة"، لافتا الى ان "هنالك مناطق في ذي قار ومنها قضاء الاصلاح الذي يعتبر المنطقة الاولى في تصدير القمح لكن الأراضي جفت وأثرت بشكل مباشر على نسبة إنتاج المحصول في العراق ككل".



وتابع ان "أزمة المياه هي ازمة سياسية أكثر من كونها فنية، بالتالي فان الحكومة ورئيسها مطالبين بتوجيه وزارة الخارجية للتحرك السياسي الدولي وان يكون هنالك موقف شجاع وقوي من أجل الحفاظ على موارد العراق المائية لأن قلة المياه وجفاف الزراعة سيكون خطره كخطر داعش وربما اكثر، بالتالي فان التحرك الاممي والتحرك على الدول الجارة هو أمر ضروري اضافة الى ضرورة تحرك وزارة الموارد المائية لحفر الابار بشرط ان لا تؤثر على مستوى خزين العراق المائي كما لا تؤدي الى الضرر بالمحاصيل الزراعية و جودتها ونوعيتها".