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نيمار يوجه رسالة شديدة الغضب

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-19 | 14:09

نيمار يوجه رسالة شديدة الغضب

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انتقد نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، القيود المفروضة على الحياة الخاصة بلاعبي كرة القدم.
وكتب نيمار، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا يمكنك الاحتفال بعيد ميلاد جدتك، وابنك، وزوجتك، خاصة زوجتك".

وأضاف "الأمر ليس سهلا، طالما كنت لاعبا، لا يمكنك أن تعيش لحظات سعيدة في حياتك إلا عندما ننهي المسيرة الاحترافية، هذا جنون".


من جانبها، أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن نيمار وجه هذه الرسالة اعتراضا على إيقاف صديقه لوكاس كريسبيم، الذي أقام حفلا لعيد ميلاده في اليوم التالي لخسارة فريقه (فورتاليزا) بالدوري البرازيلي.

ولفتت إلى أن نيمار سبق أن تعرض لانتقادات عنيفة بسبب حياته الصاخبة، حيث أقام حفلا ضخما في ديسمبر/ كانون الثاني 2020 للاحتفال بعيد ميلاده وسط جائحة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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