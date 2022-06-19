انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. مشعان الجبوري يعلن 'براءته' من تزوير الشهادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الأحد، أن سوريا أكدت في مذكرة ارسلتها للعراق "صحة وثيقته للدراسة الثانوية".