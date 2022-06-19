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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. مشعان الجبوري يعلن 'براءته' من تزوير الشهادة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الأحد، أن سوريا أكدت في مذكرة ارسلتها للعراق "صحة وثيقته للدراسة الثانوية".
وقال الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365: "حسمت الدولة السورية الأمر وأكدت في مذكرة أرسلتها للعراق صحة وثيقتي للدراسة الثانوية والتي ادعى الخصوم السياسيون أنها مزورة وصدقهم أكثرية قضاة المحكمة الاتحادية وقرروا إسقاط عضويتي بالبرلمان".
وأضاف، "المهم انه تم ابراء ساحتي من قصة التزوير، اما عودتي للبرلمان فتحتاج لاجراءات قانونية سنتبعها".
وأضاف، "المهم انه تم ابراء ساحتي من قصة التزوير، اما عودتي للبرلمان فتحتاج لاجراءات قانونية سنتبعها".