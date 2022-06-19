رئيس مجلس القضاء يستقبل نوابا وسياسيين ويبحث معهم تشريع القوانين المهمة

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الاحد عدداً من النواب المستقلين، وبحث معهم جهود النواب المستقلين في تشريع القوانين المهمة".

واشار بيان آخر، إلى أن زيدان "استقبل‏ لاهور الشيخ جنكي وعضو مجلس ‏النواب للدورة السابقة آلا طالباني".