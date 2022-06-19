انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يستقبل نوابا وسياسيين ويبحث معهم تشريع القوانين المهمة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الأحد، عدداً من النواب المستقلين، ولاهور الشيخ جنكي، وعضو مجلس النواب للدورة السابقة، آلا طالباني.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الاحد عدداً من النواب المستقلين، وبحث معهم جهود النواب المستقلين في تشريع القوانين المهمة".
واشار بيان آخر، إلى أن زيدان "استقبل لاهور الشيخ جنكي وعضو مجلس النواب للدورة السابقة آلا طالباني".