زيدان وسرهنك حمه سعيد يبحثان حل المنازعات عبر القضاء

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، مع مدير برامج الشرق الاوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام سرهنك حمه سعيد، حل المنازعات عبر القضاء.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل مع مدير برامج الشرق الاوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام سرهنك حمه سعيد، بحث معه جهود المعهد في اشاعة ثقافة سيادة القانون في حل المنازعات عبر القضاء".