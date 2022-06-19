انت الان تتابع خبر زيدان وسرهنك حمه سعيد يبحثان حل المنازعات عبر القضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، مع مدير برامج الشرق الاوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام سرهنك حمه سعيد، حل المنازعات عبر القضاء.

