خبير قانوني يتحدث عن امكانية مباشرة النواب البدلاء للصدريين بمجلس النواب

بغداد - ياسين صفوان - تحدث الخبير القانوني جمال الأسدي اليوم الأحد، حول إمكانية مباشرة النواب البدلاء للكتلة الصدرية في أولى الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وقال الأسدي في تدوينة اطلعت عليها الخليج 365، إنه "بعد صدور الامر النيابي بقبول استقالات اعضاء مجلس النواب للكتلة الصدرية، اصبحت استقالاتهم رسمية من الناحية القانونية ولايمكن التراجع عنها". وأضاف، "يبقى اعضاء مجلس النواب البدلاء بانتظار انعقاد الجلسة البرلمانية الاعتيادية او الطارئة التي يمكن ان تنعقد قبل عيد الاضحى".

