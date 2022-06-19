انت الان تتابع خبر اليوم.. وفد من الديمقراطي الكردستاني سيصل إلى بغداد لمناقشة هذه الملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، اليوم الأحد، وصول وفد كردي برئاسة فؤاد حسين الى بغداد اليوم لمناقشة عدد من الملفات العالقة بين الاقليم والمركز ومن بينها ملف تشكيل الحكومة.

