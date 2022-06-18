انت الان تتابع خبر زينب سليماني ترد على تصريحات بومبيو حول اغتيال والدها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشرت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تغريدة على "تويتر" ردت فيها على وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.
وكتبت زينب سليماني في التغريدة: "بومبيو يشكو إيران في التلفزيون السعودي.. منزل مصمم أحداث 11 سبتمبر".
وأضافت "قال جيك سوليفان إن القاعدة كانت إلى جانبنا في سوريا لكن سليماني كان يقمع الإرهابيين".
وتابعت قائلة: "قال عادل عبد المهدي من العراق إنه يجب أن يلتقي والدي في ذلك الصباح لمناقشة خفض التصعيد في المنطقة".
وأضافت "قال جيك سوليفان إن القاعدة كانت إلى جانبنا في سوريا لكن سليماني كان يقمع الإرهابيين".
وتابعت قائلة: "قال عادل عبد المهدي من العراق إنه يجب أن يلتقي والدي في ذلك الصباح لمناقشة خفض التصعيد في المنطقة".
واختتمت تغريدتها بالقول "عش في خوف كاذب".