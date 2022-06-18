الموارد المائية توضح بعد نصب ملعب كرة طائرة وسط دجلة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تداولت عدد من مواقع التواصل الأجتماعي خبر مفاده ملعب كرة طائرة وسط نهر دجلة وبالتحديد في منطقة الكريعات وسط بغداد".

وأوضحت، أن "المنطقة المشار اليها تمثل مناطق ترسبات مشخصة من قبل وزارة الموارد المائية ونعمل سنويا على كري وإزالة الترسبات بواسطة الكراءات من تلك المنطقة".

