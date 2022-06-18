انت الان تتابع خبر الموارد المائية توضح بعد نصب ملعب كرة طائرة وسط دجلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، توضيحاً بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ملعب كرة طائرة وسط نهر دجلة في العاصمة بغداد.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تداولت عدد من مواقع التواصل الأجتماعي خبر مفاده ملعب كرة طائرة وسط نهر دجلة وبالتحديد في منطقة الكريعات وسط بغداد".
وأوضحت، أن "المنطقة المشار اليها تمثل مناطق ترسبات مشخصة من قبل وزارة الموارد المائية ونعمل سنويا على كري وإزالة الترسبات بواسطة الكراءات من تلك المنطقة".
وأوضحت، أن "المنطقة المشار اليها تمثل مناطق ترسبات مشخصة من قبل وزارة الموارد المائية ونعمل سنويا على كري وإزالة الترسبات بواسطة الكراءات من تلك المنطقة".