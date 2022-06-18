ديمبلي يحسم موقفه.. البقاء أم مغادرة كامب نو؟

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية فيديو لديمبلي، سجله أحد المشجعين مع اللاعب الفرنسي، أثناء التواجد بسيارته في إشارة مرور.

وسئل ديمبلي خلال الفيديو: "هل ستبقى في برشلونة؟"، فرد اللاعب الفرنسي على المشجع قائلا: "نعم".



وسأله المشجع مجددا: "هل سمعت أي شيء عن تشيلسي ؟"، لكن ديمبلي فضل الابتسام ولم يجب.

وجاء السؤال الأخير من المشجع: "أنت لا تريد العمل مع توخيل؟"، وهنا رد لاعب بوروسيا دورتموند السابق: "أنا بخير في برشلونة".

وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، أن ديمبلي في طريقه إلى تشيلسي أو باريس سان جيرمان، عبر صفقة مجانية، في ظل فشل مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة.

