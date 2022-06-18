انت الان تتابع خبر كلمات أغنية شاكيرا الجديدة تحمل رسائل مبطنة فهل بيكيه المقصود؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أطلقت الفنانة الكولومبية شاكيرا، أغنية جديدة، أثارت كلماتها الكثير من التكهنات عما إذا كانت تحمل رسالة مبطنة إلى صديقها السابق، نجم نادي برشلونة جيرارد بيكيه، وذلك بسبب كلمات الأغنية.
فلا تزال تداعيات انفصال الثنائي الشهير عالميًا، قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، مستمرة.
الأغنية الجديدة التي من المتوقع أن تكون من أنجح أغاني موسم الصيف، تجمع شاكيرا وتحمل اسم "لا تقلق".
وتقول بعض كلمات الأغنية: "لا تقلق.. أشعر بأنني على قيد الحياة، وسأعيش أفضل حياة وأفعل ما أرغب به".
الأغنية الجديدة التي من المتوقع أن تكون من أنجح أغاني موسم الصيف، تجمع شاكيرا وتحمل اسم "لا تقلق".
وتقول بعض كلمات الأغنية: "لا تقلق.. أشعر بأنني على قيد الحياة، وسأعيش أفضل حياة وأفعل ما أرغب به".
وفي مقطع آخر تقول: "كنت محبطة والآن أنهض. رأسي مرفوع وعيني نحو الأعلى وأزداد حكمة.. ثم أدرك أن كل شيء سيكون على ما يرام".
جدير بالذكر، أن علاقة بيكيه بشاكيرا بدأت بعد نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، ولم يقررا الزواج خلال علاقتهما التي استمرت نحو 12 عاماً، على الرغم من أنجب ميلان 9 أعوام وساشا 6 أعوام.
لكن بعد شائعات الخيانة وأسباب إنهاء العلاقة، أطل الاثنان معاً مجدداً بأول صور انتشرت بعد إعلان الانفصال، حيث سافر الاثنان إلى التشيك لمشاهدة ابنهما الأكبر ميلان وهو يتنافس في إحدى بطولات البيسبول.
لكن بعد شائعات الخيانة وأسباب إنهاء العلاقة، أطل الاثنان معاً مجدداً بأول صور انتشرت بعد إعلان الانفصال، حيث سافر الاثنان إلى التشيك لمشاهدة ابنهما الأكبر ميلان وهو يتنافس في إحدى بطولات البيسبول.