الأنواء الجوية تحدد موعداً لانخفاض درجات الحرارة في العراق

ووفق جداول الهيئة التي وردت لـ الخليج 365، فإن طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، سيشهد اليوم تصاعداً بدرجات الحرارة والغبار.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في المناطق الثلاث المذكورة آنفا، ستنخفض يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، بعدما ترتفع يوم غد واليوم الذي يليه.