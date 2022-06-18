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انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تحدد موعداً لانخفاض درجات الحرارة في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، مشيرةً إلى أن درجات الحرارة ستنخفض يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ووفق جداول الهيئة التي وردت لـ الخليج 365، فإن طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، سيشهد اليوم تصاعداً بدرجات الحرارة والغبار.
وأشارت إلى أن درجات الحرارة في المناطق الثلاث المذكورة آنفا، ستنخفض يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، بعدما ترتفع يوم غد واليوم الذي يليه.