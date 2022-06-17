روسيا توضح بشأن إمكانية تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيّطر عليها

وقال أنطونوف، في مقال نشره بمجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية: "نحن مستعدون لتسهيل تصدير الحبوب بسلاسة من الموانئ الخاضعة لسيطرتنا".

وأضاف: "هناك أيضًا فرص لاستخدام ممرات نقل عبر بولندا ورومانيا وبيلاروس. الشيء الوحيد الذي يتطلبه الخيار الأخير هو رفع العقوبات المفروضة على الأسمدة البيلاروسية".



وأكمل أنطونوف: "إن كانت واشنطن تريد حقًا تحسين الموقف في السوق الزراعية العالمية فلنتعاون".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "توقفوا عن تحميل روسيا مسؤولية كل المشكلات. نحن مستعدون للعمل معًا لتحسين الوضع في جميع دول العالم".

وتحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا.

واتهم الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية جراء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في دونباس، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.

