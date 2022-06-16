انت الان تتابع خبر 'سيسهم بتخفيف الزخم'.. امين بغداد يوجه بفتح شارع رئيس في العاصمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز، ان "امين بغداد اجرى زيارة تفقدية لمقر بلدية الرشيد التقى خلالها عدداً من المراجعين والموظفين واستمع الى آرائهم ومشكلاتهم واوعز بمعالجتها وتسهيل اجراءات سير المعاملات والتصرفات العقارية وانجازها باسرع وقت".واضاف ان "امين بغداد التقى ممثلين عن أهالي مقاطعتي ٢ و٣ / ١٠ بحضور مدير بلدية الرشيد ومدير عام دائرة المشاريع وممثلين عن دائرتي ماء بغداد والتصاميم لبحث تقديم الخدمات للمقاطعتين بوصفهما افراز حديث افتقر للخدمات لمدة طويلة ويتطلب خدمات تحتية جديدة".

ولفت البيان إلى ان "امين بغداد وجه بفتح واكساء شارع 40 الرئيس الرابط بين شارع العزاوي وطريق بغداد بابل لخدمة أهالي المقاطعتين وتخفيف الزخم عن الطرق الداخلية ضمن قاطع بلدية الرشيد".

واشار الى ان " امين بغداد اوعز لدائرة ماء بغداد باجراء كشف سريع لتوفير الماء الصافي لبعض مناطق المقاطعتين بعد ان بدأت تؤهل بالسكان"، لافتاً الى ان "هناك خطط تم اعدادها لخدمة المقاطعتين".

وأوضح البيان، ان "الرؤية الجديدة لامين بغداد تتضمن الاهتمام بالمناطق ذات الافراز الحديث في اطراف العاصمة وتوفير الخدمات الضرورية لها لاسيما مناطق شمال الكاظمية والصابيات والتاجيات واركية وفاضل والرواد وافرازات الثعالبة اضافة الى مقاطعتي ٢ و٣ / ١٠ ، عاداً اياها مناطق رسمية تحتاج لخدمات لغرض امتصاص الزخم السكاني عن مركز العاصمة واحياء هذه المناطق بما يتيح فرص البناء للحصول على السكن اللائق للمواطنين".