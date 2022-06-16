السجن المؤبد بحق داعشي عمل بصفة 'أمني' في كركوك - عاجل

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المديرية العامة للأمنِ والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي وبعملية نوعية خاصة و بعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الارهابي والذي يعمل بصفة (امني)".واضاف البيان، ان "الارهابي يشغل أعمالا متعددة منها (ناقل، دعم لوجستي، تجهيز مضافات، تنظيم اجتماعات في بيته) في قاطع كركوك (قرب وادي الشاي) الى حين القاء القبض عليه في ذات القاطع".

وتابع البيان، انه "بعد اكمال الاجراءات التحقيقية القضائية تم احالته على المحكمة المختصة وأصدر القضاء العراقي حكماً بحقه بالسجن المؤبد وفق احكام المادة الرابعة /١ من قانون مكافحة الإرهاب".

